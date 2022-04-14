Museum Of Memes (MOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Museum Of Memes (MOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Museum Of Memes (MOM) Informasjon Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Offisiell nettside: https://oncyber.io/museumofmemes Kjøp MOM nå!

Museum Of Memes (MOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Museum Of Memes (MOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.74K $ 26.74K $ 26.74K Total forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Sirkulerende forsyning: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.74K $ 26.74K $ 26.74K All-time high: $ 0.00468506 $ 0.00468506 $ 0.00468506 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Museum Of Memes (MOM) pris

Museum Of Memes (MOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Museum Of Memes (MOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOMs tokenomics, kan du utforske MOM tokenets livepris!

MOM prisforutsigelse Vil du vite hvor MOM kan være på vei? Vår MOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOM tokenets prisforutsigelse nå!

