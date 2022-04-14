Muse DAO (MUSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Muse DAO (MUSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Muse DAO (MUSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Muse DAO (MUSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M Total forsyning: $ 829.19K $ 829.19K $ 829.19K Sirkulerende forsyning: $ 829.13K $ 829.13K $ 829.13K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.80M $ 6.80M $ 6.80M All-time high: $ 124.14 $ 124.14 $ 124.14 All-Time Low: $ 0.124326 $ 0.124326 $ 0.124326 Nåværende pris: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Lær mer om Muse DAO (MUSE) pris

Muse DAO (MUSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Muse DAO (MUSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUSEs tokenomics, kan du utforske MUSE tokenets livepris!

MUSE prisforutsigelse Vil du vite hvor MUSE kan være på vei? Vår MUSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUSE tokenets prisforutsigelse nå!

