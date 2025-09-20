Muse DAO (MUSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 8.35 24 timer lav $ 8.91 24 timer høy All Time High $ 124.14 Laveste pris $ 0.124326 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -5.79% Prisendring (7D) -5.71%

Muse DAO (MUSE) sanntidsprisen er $8.35. I løpet av de siste 24 timene har MUSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.35 og et toppnivå på $ 8.91, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSE er $ 124.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.124326.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -5.79% over 24 timer og -5.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Muse DAO (MUSE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.93M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.93M Opplagsforsyning 829.13K Total forsyning 829,194.430813279

Nåværende markedsverdi på Muse DAO er $ 6.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSE er 829.13K, med en total tilgang på 829194.430813279. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.93M.