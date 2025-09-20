MurAll (PAINT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00594874$ 0.00594874 $ 0.00594874 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -21.44% Prisendring (7D) -40.51% Prisendring (7D) -40.51%

MurAll (PAINT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAINT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAINT er $ 0.00594874, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAINT endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -21.44% over 24 timer og -40.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MurAll (PAINT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.14K$ 50.14K $ 50.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K Opplagsforsyning 11.57B 11.57B 11.57B Total forsyning 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0

Nåværende markedsverdi på MurAll er $ 50.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAINT er 11.57B, med en total tilgang på 22017036989.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.39K.