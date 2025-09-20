Dagens Multiverse Capital livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MVC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MVC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Multiverse Capital livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MVC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MVC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Multiverse Capital Pris (MVC)

1 MVC til USD livepris:

--
----
-1.20%1D
Multiverse Capital (MVC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:34:51 (UTC+8)

Multiverse Capital (MVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006531
$ 0.00006531$ 0.00006531

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.27%

+6.34%

+6.34%

Multiverse Capital (MVC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVC er $ 0.00006531, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og +6.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Multiverse Capital (MVC) Markedsinformasjon

$ 226.01K
$ 226.01K$ 226.01K

--
----

$ 383.91K
$ 383.91K$ 383.91K

545.86B
545.86B 545.86B

927,216,558,493.41
927,216,558,493.41 927,216,558,493.41

Nåværende markedsverdi på Multiverse Capital er $ 226.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVC er 545.86B, med en total tilgang på 927216558493.41. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 383.91K.

Multiverse Capital (MVC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Multiverse Capital til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Multiverse Capital til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Multiverse Capital til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Multiverse Capital til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.27%
30 dager$ 0+17.64%
60 dager$ 0+32.43%
90 dager$ 0--

Hva er Multiverse Capital (MVC)

You buy on BSC, we farm on multiple chains and return the profits to $MVC holders

Multiverse Capital (MVC) Ressurs

Offisiell nettside

Multiverse Capital Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Multiverse Capital (MVC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Multiverse Capital (MVC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Multiverse Capital.

Sjekk Multiverse Capitalprisprognosen nå!

MVC til lokale valutaer

Multiverse Capital (MVC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Multiverse Capital (MVC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MVC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Multiverse Capital (MVC)

Hvor mye er Multiverse Capital (MVC) verdt i dag?
Live MVC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MVC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MVC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Multiverse Capital?
Markedsverdien for MVC er $ 226.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MVC?
Den sirkulerende forsyningen av MVC er 545.86B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMVC ?
MVC oppnådde en ATH-pris på 0.00006531 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MVC?
MVC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MVC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MVC er -- USD.
Vil MVC gå høyere i år?
MVC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MVC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:34:51 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.