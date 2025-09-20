Multiverse Capital (MVC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00006531$ 0.00006531 $ 0.00006531 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.27% Prisendring (7D) +6.34% Prisendring (7D) +6.34%

Multiverse Capital (MVC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MVC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVC er $ 0.00006531, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og +6.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Multiverse Capital (MVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 226.01K$ 226.01K $ 226.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 383.91K$ 383.91K $ 383.91K Opplagsforsyning 545.86B 545.86B 545.86B Total forsyning 927,216,558,493.41 927,216,558,493.41 927,216,558,493.41

Nåværende markedsverdi på Multiverse Capital er $ 226.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVC er 545.86B, med en total tilgang på 927216558493.41. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 383.91K.