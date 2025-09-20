Dagens MultiPad livepris er 0.00010732 USD. Spor prisoppdateringer for MPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MultiPad livepris er 0.00010732 USD. Spor prisoppdateringer for MPAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MPAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00010732
0.00%1D
MultiPad (MPAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:50:39 (UTC+8)

MultiPad (MPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.162381
$ 0.00007363
--

--

+0.19%

+0.19%

MultiPad (MPAD) sanntidsprisen er $0.00010732. I løpet av de siste 24 timene har MPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPAD er $ 0.162381, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007363.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MultiPad (MPAD) Markedsinformasjon

$ 2.61K
$ 2.61K$ 2.61K

--
$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

24.34M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på MultiPad er $ 2.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPAD er 24.34M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.73K.

MultiPad (MPAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MultiPad til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MultiPad til USD ble $ +0.0000283130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MultiPad til USD ble $ +0.0000481479.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MultiPad til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000283130+26.38%
60 dager$ +0.0000481479+44.86%
90 dager$ 0--

Hva er MultiPad (MPAD)

MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MultiPad (MPAD) Ressurs

MultiPad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MultiPad (MPAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MultiPad (MPAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MultiPad.

Sjekk MultiPadprisprognosen nå!

MPAD til lokale valutaer

MultiPad (MPAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MultiPad (MPAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MPAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MultiPad (MPAD)

Hvor mye er MultiPad (MPAD) verdt i dag?
Live MPAD prisen i USD er 0.00010732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MPAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MPAD til USD er $ 0.00010732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MultiPad?
Markedsverdien for MPAD er $ 2.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MPAD?
Den sirkulerende forsyningen av MPAD er 24.34M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMPAD ?
MPAD oppnådde en ATH-pris på 0.162381 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MPAD?
MPAD så en ATL-pris på 0.00007363 USD.
Hva er handelsvolumet til MPAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MPAD er -- USD.
Vil MPAD gå høyere i år?
MPAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MPAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.