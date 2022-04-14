Mula AI (MULA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mula AI (MULA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mula AI (MULA) Informasjon $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Offisiell nettside: https://mula.sh Teknisk dokument: https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true Kjøp MULA nå!

Mula AI (MULA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mula AI (MULA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Total forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Sirkulerende forsyning: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mula AI (MULA) pris

Mula AI (MULA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mula AI (MULA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MULA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MULA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MULAs tokenomics, kan du utforske MULA tokenets livepris!

MULA prisforutsigelse Vil du vite hvor MULA kan være på vei? Vår MULA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MULA tokenets prisforutsigelse nå!

