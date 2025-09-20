Mula AI (MULA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000823 $ 0.00000823 $ 0.00000823 24 timer lav $ 0.00000827 $ 0.00000827 $ 0.00000827 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000823$ 0.00000823 $ 0.00000823 24 timer høy $ 0.00000827$ 0.00000827 $ 0.00000827 All Time High $ 0.00099963$ 0.00099963 $ 0.00099963 Laveste pris $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -2.31% Prisendring (7D) -2.31%

Mula AI (MULA) sanntidsprisen er $0.00000827. I løpet av de siste 24 timene har MULA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000823 og et toppnivå på $ 0.00000827, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MULA er $ 0.00099963, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MULA endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -2.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mula AI (MULA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Opplagsforsyning 999.76M 999.76M 999.76M Total forsyning 999,760,197.009136 999,760,197.009136 999,760,197.009136

Nåværende markedsverdi på Mula AI er $ 8.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MULA er 999.76M, med en total tilgang på 999760197.009136. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.26K.