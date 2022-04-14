Muhdo Hub (DNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Muhdo Hub (DNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Muhdo Hub (DNA) Informasjon Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements. Offisiell nettside: https://www.muhdohub.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.muhdohub.com/ Kjøp DNA nå!

Muhdo Hub (DNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Muhdo Hub (DNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Total forsyning: $ 4.77B $ 4.77B $ 4.77B Sirkulerende forsyning: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M All-time high: $ 0.088083 $ 0.088083 $ 0.088083 All-Time Low: $ 0.00070366 $ 0.00070366 $ 0.00070366 Nåværende pris: $ 0.0009551 $ 0.0009551 $ 0.0009551 Lær mer om Muhdo Hub (DNA) pris

Muhdo Hub (DNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Muhdo Hub (DNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DNAs tokenomics, kan du utforske DNA tokenets livepris!

