Muhdo Hub (DNA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00070366 24 timer høy $ 0.00084524 All Time High $ 0.088083 Laveste pris $ 0.00070366 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -3.26% Prisendring (7D) -15.97%

Muhdo Hub (DNA) sanntidsprisen er $0.00073563. I løpet av de siste 24 timene har DNA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00070366 og et toppnivå på $ 0.00084524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNA er $ 0.088083, mens den rekordlave prisen er $ 0.00070366.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNA endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -15.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Muhdo Hub (DNA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.23M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.49M Opplagsforsyning 1.68B Total forsyning 4,768,187,322.750345

Nåværende markedsverdi på Muhdo Hub er $ 1.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DNA er 1.68B, med en total tilgang på 4768187322.750345. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.49M.