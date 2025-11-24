Mubarakah pris i dag

Sanntids Mubarakah (MUBARAKAH) pris i dag er $ 0.00036977, med en 11.99% endring de siste 24 timene. Nåværende MUBARAKAH til USD konverteringssats er $ 0.00036977 per MUBARAKAH.

Mubarakah rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 369,774, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MUBARAKAH. I løpet av de siste 24 timene MUBARAKAH har den blitt handlet mellom $ 0.00032552(laveste) og $ 0.00040597 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01080484, mens tidenes laveste notering var $ 0.00030704.

Kortsiktig har MUBARAKAH beveget seg +3.70% i løpet av den siste timen og -14.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mubarakah (MUBARAKAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 369.77K$ 369.77K $ 369.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 369.77K$ 369.77K $ 369.77K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

