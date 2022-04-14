Mu Coin (MU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mu Coin (MU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mu Coin (MU) Informasjon Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.

Mu Coin (MU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mu Coin (MU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.90K $ 15.90K $ 15.90K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.90K $ 15.90K $ 15.90K All-time high: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 All-Time Low: $ 0.01498666 $ 0.01498666 $ 0.01498666 Nåværende pris: $ 0.01590215 $ 0.01590215 $ 0.01590215 Lær mer om Mu Coin (MU) pris

Mu Coin (MU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mu Coin (MU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUs tokenomics, kan du utforske MU tokenets livepris!

