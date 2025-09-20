Mu Coin (MU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01637715 24 timer høy $ 0.01651812 All Time High $ 3.26 Laveste pris $ 0.01498666 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.51% Prisendring (7D) -46.04%

Mu Coin (MU) sanntidsprisen er $0.01648981. I løpet av de siste 24 timene har MU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01637715 og et toppnivå på $ 0.01651812, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MU er $ 3.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.01498666.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MU endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.51% over 24 timer og -46.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mu Coin (MU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.49K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.49K Opplagsforsyning 1.00M Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mu Coin er $ 16.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MU er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.49K.