MTG Token (MTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00031618 $ 0.00031618 $ 0.00031618 24 timer lav $ 0.00035642 $ 0.00035642 $ 0.00035642 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00031618$ 0.00031618 $ 0.00031618 24 timer høy $ 0.00035642$ 0.00035642 $ 0.00035642 All Time High $ 0.00467638$ 0.00467638 $ 0.00467638 Laveste pris $ 0.00009816$ 0.00009816 $ 0.00009816 Prisendring (1H) -3.80% Prisendring (1D) +7.49% Prisendring (7D) +24.92% Prisendring (7D) +24.92%

MTG Token (MTG) sanntidsprisen er $0.00034211. I løpet av de siste 24 timene har MTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031618 og et toppnivå på $ 0.00035642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTG er $ 0.00467638, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009816.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTG endret seg med -3.80% i løpet av den siste timen, +7.49% over 24 timer og +24.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MTG Token (MTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 341.41K$ 341.41K $ 341.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 341.41K$ 341.41K $ 341.41K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MTG Token er $ 341.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 341.41K.