Mt Pelerin Shares (MPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 24 timer lav $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 24 timer høy 24 timer lav $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 24 timer høy $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 All Time High $ 28.26$ 28.26 $ 28.26 Laveste pris $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

Mt Pelerin Shares (MPS) sanntidsprisen er $4.2. I løpet av de siste 24 timene har MPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.19 og et toppnivå på $ 4.31, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPS er $ 28.26, mens den rekordlave prisen er $ 1.1.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPS endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mt Pelerin Shares (MPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.02M$ 42.02M $ 42.02M Opplagsforsyning 500.00K 500.00K 500.00K Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mt Pelerin Shares er $ 2.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPS er 500.00K, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.02M.