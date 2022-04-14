MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MSQ Cycle Burn (BURN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MSQ Cycle Burn (BURN) Informasjon MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Offisiell nettside: https://burn.msq.tech Kjøp BURN nå!

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MSQ Cycle Burn (BURN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.24K $ 65.24K $ 65.24K Total forsyning: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Sirkulerende forsyning: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.24K $ 65.24K $ 65.24K All-time high: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 All-Time Low: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Nåværende pris: $ 0.00639563 $ 0.00639563 $ 0.00639563 Lær mer om MSQ Cycle Burn (BURN) pris

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MSQ Cycle Burn (BURN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BURN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BURN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BURNs tokenomics, kan du utforske BURN tokenets livepris!

BURN prisforutsigelse Vil du vite hvor BURN kan være på vei? Vår BURN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BURN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!