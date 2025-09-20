Dagens MSQ Cycle Burn livepris er 0.00944357 USD. Spor prisoppdateringer for BURN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MSQ Cycle Burn livepris er 0.00944357 USD. Spor prisoppdateringer for BURN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BURN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BURN

BURN Prisinformasjon

BURN Offisiell nettside

BURN tokenomics

BURN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MSQ Cycle Burn Logo

MSQ Cycle Burn Pris (BURN)

Ikke oppført

1 BURN til USD livepris:

$0.00944357
$0.00944357$0.00944357
+22.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MSQ Cycle Burn (BURN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:31:46 (UTC+8)

MSQ Cycle Burn (BURN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00767593
$ 0.00767593$ 0.00767593
24 timer lav
$ 0.00984162
$ 0.00984162$ 0.00984162
24 timer høy

$ 0.00767593
$ 0.00767593$ 0.00767593

$ 0.00984162
$ 0.00984162$ 0.00984162

$ 0.381765
$ 0.381765$ 0.381765

$ 0.00224419
$ 0.00224419$ 0.00224419

+0.17%

+22.67%

+11.27%

+11.27%

MSQ Cycle Burn (BURN) sanntidsprisen er $0.00944357. I løpet av de siste 24 timene har BURN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00767593 og et toppnivå på $ 0.00984162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURN er $ 0.381765, mens den rekordlave prisen er $ 0.00224419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURN endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +22.67% over 24 timer og +11.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MSQ Cycle Burn (BURN) Markedsinformasjon

$ 96.32K
$ 96.32K$ 96.32K

--
----

$ 96.32K
$ 96.32K$ 96.32K

10.20M
10.20M 10.20M

10,200,000.0
10,200,000.0 10,200,000.0

Nåværende markedsverdi på MSQ Cycle Burn er $ 96.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURN er 10.20M, med en total tilgang på 10200000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.32K.

MSQ Cycle Burn (BURN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MSQ Cycle Burn til USD ble $ +0.00174544.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MSQ Cycle Burn til USD ble $ +0.0007641916.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MSQ Cycle Burn til USD ble $ -0.0043556134.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MSQ Cycle Burn til USD ble $ -0.0033314496106.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00174544+22.67%
30 dager$ +0.0007641916+8.09%
60 dager$ -0.0043556134-46.12%
90 dager$ -0.0033314496106-26.07%

Hva er MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MSQ Cycle Burn (BURN) Ressurs

Offisiell nettside

MSQ Cycle Burn Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MSQ Cycle Burn (BURN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MSQ Cycle Burn (BURN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MSQ Cycle Burn.

Sjekk MSQ Cycle Burnprisprognosen nå!

BURN til lokale valutaer

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MSQ Cycle Burn (BURN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BURN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MSQ Cycle Burn (BURN)

Hvor mye er MSQ Cycle Burn (BURN) verdt i dag?
Live BURN prisen i USD er 0.00944357 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BURN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BURN til USD er $ 0.00944357. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MSQ Cycle Burn?
Markedsverdien for BURN er $ 96.32K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BURN?
Den sirkulerende forsyningen av BURN er 10.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBURN ?
BURN oppnådde en ATH-pris på 0.381765 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BURN?
BURN så en ATL-pris på 0.00224419 USD.
Hva er handelsvolumet til BURN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BURN er -- USD.
Vil BURN gå høyere i år?
BURN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BURN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:31:46 (UTC+8)

MSQ Cycle Burn (BURN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.