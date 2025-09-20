MSQ Cycle Burn (BURN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00767593 $ 0.00767593 $ 0.00767593 24 timer lav $ 0.00984162 $ 0.00984162 $ 0.00984162 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00767593$ 0.00767593 $ 0.00767593 24 timer høy $ 0.00984162$ 0.00984162 $ 0.00984162 All Time High $ 0.381765$ 0.381765 $ 0.381765 Laveste pris $ 0.00224419$ 0.00224419 $ 0.00224419 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +22.67% Prisendring (7D) +11.27% Prisendring (7D) +11.27%

MSQ Cycle Burn (BURN) sanntidsprisen er $0.00944357. I løpet av de siste 24 timene har BURN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00767593 og et toppnivå på $ 0.00984162, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BURN er $ 0.381765, mens den rekordlave prisen er $ 0.00224419.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BURN endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +22.67% over 24 timer og +11.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MSQ Cycle Burn (BURN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.32K$ 96.32K $ 96.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 96.32K$ 96.32K $ 96.32K Opplagsforsyning 10.20M 10.20M 10.20M Total forsyning 10,200,000.0 10,200,000.0 10,200,000.0

Nåværende markedsverdi på MSQ Cycle Burn er $ 96.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BURN er 10.20M, med en total tilgang på 10200000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.32K.