Mr Puggles pris i dag

Sanntids Mr Puggles (PUGGLES) pris i dag er $ 0.00000938, med en 3.01% endring de siste 24 timene. Nåværende PUGGLES til USD konverteringssats er $ 0.00000938 per PUGGLES.

Mr Puggles rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,378.98, med en sirkulerende forsyning på 1.00B PUGGLES. I løpet av de siste 24 timene PUGGLES har den blitt handlet mellom $ 0.00000906(laveste) og $ 0.00000944 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00017366, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000859.

Kortsiktig har PUGGLES beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -6.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mr Puggles (PUGGLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

