Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Informasjon Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we're rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn't just a token; it's a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K Total forsyning: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Sirkulerende forsyning: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.77K $ 46.77K $ 46.77K All-time high: $ 0.00760732 $ 0.00760732 $ 0.00760732 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) pris

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAYO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAYO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAYOs tokenomics, kan du utforske MAYO tokenets livepris!

