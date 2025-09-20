Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00760732 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) +5.43%

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MAYO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAYO er $ 0.00760732, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAYO endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.45K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.45K Opplagsforsyning 999.60M Total forsyning 999,604,436.546739

Nåværende markedsverdi på Mr Mayonnaise the Cat er $ 50.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAYO er 999.60M, med en total tilgang på 999604436.546739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.45K.