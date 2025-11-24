Mozaic pris i dag

Sanntids Mozaic (MOZ) pris i dag er $ 0.00020582, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MOZ til USD konverteringssats er $ 0.00020582 per MOZ.

Mozaic rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30,981, med en sirkulerende forsyning på 150.52M MOZ. I løpet av de siste 24 timene MOZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.207574, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002929.

Kortsiktig har MOZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mozaic (MOZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 154.21K$ 154.21K $ 154.21K Opplagsforsyning 150.52M 150.52M 150.52M Total forsyning 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

Nåværende markedsverdi på Mozaic er $ 30.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOZ er 150.52M, med en total tilgang på 749226547.2474781. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.21K.