Moxie (MOXIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moxie (MOXIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Moxie (MOXIE) Informasjon Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Offisiell nettside: https://www.moxie.xyz/

Moxie (MOXIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moxie (MOXIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 92.14K $ 92.14K $ 92.14K Total forsyning: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Sirkulerende forsyning: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 163.14K $ 163.14K $ 163.14K All-time high: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Moxie (MOXIE) pris

Moxie (MOXIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moxie (MOXIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOXIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOXIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOXIEs tokenomics, kan du utforske MOXIE tokenets livepris!

MOXIE prisforutsigelse Vil du vite hvor MOXIE kan være på vei? Vår MOXIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

