Moxie (MOXIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000179 $ 0.0000179 $ 0.0000179 24 timer lav $ 0.00002337 $ 0.00002337 $ 0.00002337 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000179$ 0.0000179 $ 0.0000179 24 timer høy $ 0.00002337$ 0.00002337 $ 0.00002337 All Time High $ 0.01944119$ 0.01944119 $ 0.01944119 Laveste pris $ 0.0000179$ 0.0000179 $ 0.0000179 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) +19.11% Prisendring (7D) -51.52% Prisendring (7D) -51.52%

Moxie (MOXIE) sanntidsprisen er $0.00002332. I løpet av de siste 24 timene har MOXIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000179 og et toppnivå på $ 0.00002337, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOXIE er $ 0.01944119, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000179.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOXIE endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +19.11% over 24 timer og -51.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moxie (MOXIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 230.09K$ 230.09K $ 230.09K Opplagsforsyning 5.57B 5.57B 5.57B Total forsyning 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

Nåværende markedsverdi på Moxie er $ 129.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOXIE er 5.57B, med en total tilgang på 9866944313.1622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 230.09K.