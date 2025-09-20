Mox Studio (MOX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.04289297$ 0.04289297 $ 0.04289297 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -0.42% Prisendring (7D) -25.11% Prisendring (7D) -25.11%

Mox Studio (MOX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOX er $ 0.04289297, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOX endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og -25.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mox Studio (MOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.70K$ 57.70K $ 57.70K Opplagsforsyning 37.58M 37.58M 37.58M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mox Studio er $ 21.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOX er 37.58M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.70K.