MoveZ (MOVEZ) tokenomics
MoveZ (MOVEZ) Informasjon
MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features!
MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more!
Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!
MoveZ (MOVEZ) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoveZ (MOVEZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
MoveZ (MOVEZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MoveZ (MOVEZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MOVEZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MOVEZ tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MOVEZs tokenomics, kan du utforske MOVEZ tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.