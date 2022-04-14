MoveZ (MOVEZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MoveZ (MOVEZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MoveZ (MOVEZ) Informasjon MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Offisiell nettside: https://www.movez.me/ Kjøp MOVEZ nå!

MoveZ (MOVEZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoveZ (MOVEZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.93K $ 6.93K $ 6.93K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.90K $ 88.90K $ 88.90K All-time high: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MoveZ (MOVEZ) pris

MoveZ (MOVEZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MoveZ (MOVEZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOVEZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOVEZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOVEZs tokenomics, kan du utforske MOVEZ tokenets livepris!

MOVEZ prisforutsigelse Vil du vite hvor MOVEZ kan være på vei? Vår MOVEZ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOVEZ tokenets prisforutsigelse nå!

