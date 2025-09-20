MoveZ (MOVEZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000186 $ 0.0000186 $ 0.0000186 24 timer lav $ 0.000020 $ 0.000020 $ 0.000020 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000186$ 0.0000186 $ 0.0000186 24 timer høy $ 0.000020$ 0.000020 $ 0.000020 All Time High $ 0.04790956$ 0.04790956 $ 0.04790956 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) +0.99% Prisendring (1D) -2.70% Prisendring (7D) +9.03% Prisendring (7D) +9.03%

MoveZ (MOVEZ) sanntidsprisen er $0.00001913. I løpet av de siste 24 timene har MOVEZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000186 og et toppnivå på $ 0.000020, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOVEZ er $ 0.04790956, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOVEZ endret seg med +0.99% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og +9.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoveZ (MOVEZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.67K$ 95.67K $ 95.67K Opplagsforsyning 390.00M 390.00M 390.00M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MoveZ er $ 7.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOVEZ er 390.00M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.67K.