Dagens MoveZ livepris er 0.00001913 USD. Spor prisoppdateringer for MOVEZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOVEZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MoveZ livepris er 0.00001913 USD. Spor prisoppdateringer for MOVEZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOVEZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOVEZ

MOVEZ Prisinformasjon

MOVEZ Offisiell nettside

MOVEZ tokenomics

MOVEZ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MoveZ Logo

MoveZ Pris (MOVEZ)

Ikke oppført

1 MOVEZ til USD livepris:

--
----
-1.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MoveZ (MOVEZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:49:36 (UTC+8)

MoveZ (MOVEZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000186
$ 0.0000186$ 0.0000186
24 timer lav
$ 0.000020
$ 0.000020$ 0.000020
24 timer høy

$ 0.0000186
$ 0.0000186$ 0.0000186

$ 0.000020
$ 0.000020$ 0.000020

$ 0.04790956
$ 0.04790956$ 0.04790956

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.99%

-2.70%

+9.03%

+9.03%

MoveZ (MOVEZ) sanntidsprisen er $0.00001913. I løpet av de siste 24 timene har MOVEZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000186 og et toppnivå på $ 0.000020, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOVEZ er $ 0.04790956, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOVEZ endret seg med +0.99% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og +9.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoveZ (MOVEZ) Markedsinformasjon

$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K

--
----

$ 95.67K
$ 95.67K$ 95.67K

390.00M
390.00M 390.00M

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MoveZ er $ 7.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOVEZ er 390.00M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.67K.

MoveZ (MOVEZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MoveZ til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MoveZ til USD ble $ -0.0000015134.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MoveZ til USD ble $ +0.0000057817.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MoveZ til USD ble $ +0.000005767141701585491.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.70%
30 dager$ -0.0000015134-7.91%
60 dager$ +0.0000057817+30.22%
90 dager$ +0.000005767141701585491+43.16%

Hva er MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MoveZ (MOVEZ) Ressurs

Offisiell nettside

MoveZ Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MoveZ (MOVEZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MoveZ (MOVEZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MoveZ.

Sjekk MoveZprisprognosen nå!

MOVEZ til lokale valutaer

MoveZ (MOVEZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MoveZ (MOVEZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOVEZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MoveZ (MOVEZ)

Hvor mye er MoveZ (MOVEZ) verdt i dag?
Live MOVEZ prisen i USD er 0.00001913 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOVEZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOVEZ til USD er $ 0.00001913. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MoveZ?
Markedsverdien for MOVEZ er $ 7.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOVEZ?
Den sirkulerende forsyningen av MOVEZ er 390.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOVEZ ?
MOVEZ oppnådde en ATH-pris på 0.04790956 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOVEZ?
MOVEZ så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOVEZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOVEZ er -- USD.
Vil MOVEZ gå høyere i år?
MOVEZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOVEZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:49:36 (UTC+8)

MoveZ (MOVEZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.