Movement Coin pris i dag

Sanntids Movement Coin (MOVEMENT) pris i dag er $ 0.0000051, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MOVEMENT til USD konverteringssats er $ 0.0000051 per MOVEMENT.

Movement Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,090.27, med en sirkulerende forsyning på 998.66M MOVEMENT. I løpet av de siste 24 timene MOVEMENT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007361, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000502.

Kortsiktig har MOVEMENT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Movement Coin (MOVEMENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Opplagsforsyning 998.66M 998.66M 998.66M Total forsyning 998,664,595.642085 998,664,595.642085 998,664,595.642085

