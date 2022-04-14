Motion Coin (MOTION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Motion Coin (MOTION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Motion Coin (MOTION) Informasjon We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D WE GOT MOTION SO WE CTO'D Offisiell nettside: https://solanamotion.com Kjøp MOTION nå!

Motion Coin (MOTION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Motion Coin (MOTION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 127.75K $ 127.75K $ 127.75K Total forsyning: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M Sirkulerende forsyning: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 127.75K $ 127.75K $ 127.75K All-time high: $ 0.00565009 $ 0.00565009 $ 0.00565009 All-Time Low: $ 0.0000485 $ 0.0000485 $ 0.0000485 Nåværende pris: $ 0.00014188 $ 0.00014188 $ 0.00014188 Lær mer om Motion Coin (MOTION) pris

Motion Coin (MOTION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Motion Coin (MOTION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOTION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOTION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOTIONs tokenomics, kan du utforske MOTION tokenets livepris!

MOTION prisforutsigelse Vil du vite hvor MOTION kan være på vei? Vår MOTION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOTION tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!