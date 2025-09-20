Motion Coin (MOTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0,00565009$ 0,00565009 $ 0,00565009 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1,02% Prisendring (1D) +10,79% Prisendring (7D) +6,46% Prisendring (7D) +6,46%

Motion Coin (MOTION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTION er $ 0,00565009, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTION endret seg med -1,02% i løpet av den siste timen, +10,79% over 24 timer og +6,46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Motion Coin (MOTION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 148,04K$ 148,04K $ 148,04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 148,04K$ 148,04K $ 148,04K Opplagsforsyning 899,98M 899,98M 899,98M Total forsyning 899.977.731,0 899.977.731,0 899.977.731,0

Nåværende markedsverdi på Motion Coin er $ 148,04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOTION er 899,98M, med en total tilgang på 899977731.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148,04K.