Dagens Motion Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Motion Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOTION til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOTION pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOTION

MOTION Prisinformasjon

MOTION Offisiell nettside

MOTION tokenomics

MOTION Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Motion Coin Logo

Motion Coin Pris (MOTION)

Ikke oppført

1 MOTION til USD livepris:

$0,00016449
$0,00016449$0,00016449
+10,70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Motion Coin (MOTION) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:34:27 (UTC+8)

Motion Coin (MOTION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00565009
$ 0,00565009$ 0,00565009

$ 0
$ 0$ 0

-1,02%

+10,79%

+6,46%

+6,46%

Motion Coin (MOTION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOTION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTION er $ 0,00565009, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTION endret seg med -1,02% i løpet av den siste timen, +10,79% over 24 timer og +6,46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Motion Coin (MOTION) Markedsinformasjon

$ 148,04K
$ 148,04K$ 148,04K

--
----

$ 148,04K
$ 148,04K$ 148,04K

899,98M
899,98M 899,98M

899.977.731,0
899.977.731,0 899.977.731,0

Nåværende markedsverdi på Motion Coin er $ 148,04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOTION er 899,98M, med en total tilgang på 899977731.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 148,04K.

Motion Coin (MOTION) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Motion Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Motion Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Motion Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Motion Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+10,79%
30 dager$ 0+16,81%
60 dager$ 0+17,89%
90 dager$ 0--

Hva er Motion Coin (MOTION)

We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D WE GOT MOTION SO WE CTO'D

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Motion Coin (MOTION) Ressurs

Offisiell nettside

Motion Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Motion Coin (MOTION) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Motion Coin (MOTION) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Motion Coin.

Sjekk Motion Coinprisprognosen nå!

MOTION til lokale valutaer

Motion Coin (MOTION) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Motion Coin (MOTION) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOTION tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Motion Coin (MOTION)

Hvor mye er Motion Coin (MOTION) verdt i dag?
Live MOTION prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOTION-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOTION til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Motion Coin?
Markedsverdien for MOTION er $ 148,04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOTION?
Den sirkulerende forsyningen av MOTION er 899,98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOTION ?
MOTION oppnådde en ATH-pris på 0,00565009 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOTION?
MOTION så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOTION?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOTION er -- USD.
Vil MOTION gå høyere i år?
MOTION kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOTION prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:34:27 (UTC+8)

Motion Coin (MOTION) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.