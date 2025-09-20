MotaCoin (MOTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.114015$ 0.114015 $ 0.114015 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.45% Prisendring (7D) +10.45%

MotaCoin (MOTA) sanntidsprisen er $0.00703082. I løpet av de siste 24 timene har MOTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOTA er $ 0.114015, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOTA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MotaCoin (MOTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 497.96K$ 497.96K $ 497.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 497.96K$ 497.96K $ 497.96K Opplagsforsyning 70.82M 70.82M 70.82M Total forsyning 70,824,854.184025 70,824,854.184025 70,824,854.184025

Nåværende markedsverdi på MotaCoin er $ 497.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOTA er 70.82M, med en total tilgang på 70824854.184025. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 497.96K.