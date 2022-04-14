Most Holders Ever (GATHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Most Holders Ever (GATHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Most Holders Ever (GATHA) Informasjon The mission is simple: become the token with the most holders. Offisiell nettside: https://gathatoken.xyz Kjøp GATHA nå!

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Most Holders Ever (GATHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K Total forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Sirkulerende forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Most Holders Ever (GATHA) pris

Most Holders Ever (GATHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Most Holders Ever (GATHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GATHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GATHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GATHAs tokenomics, kan du utforske GATHA tokenets livepris!

GATHA prisforutsigelse Vil du vite hvor GATHA kan være på vei? Vår GATHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GATHA tokenets prisforutsigelse nå!

