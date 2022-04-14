Mossland (MOC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mossland (MOC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mossland (MOC) Informasjon “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Offisiell nettside: http://moss.land/ Teknisk dokument: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Kjøp MOC nå!

Mossland (MOC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mossland (MOC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.52M $ 25.52M $ 25.52M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 433.49M $ 433.49M $ 433.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.44M $ 29.44M $ 29.44M All-time high: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 All-Time Low: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Nåværende pris: $ 0.058853 $ 0.058853 $ 0.058853 Lær mer om Mossland (MOC) pris

Mossland (MOC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mossland (MOC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOCs tokenomics, kan du utforske MOC tokenets livepris!

MOC prisforutsigelse Vil du vite hvor MOC kan være på vei? Vår MOC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!