Mossland (MOC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.060722 $ 0.060722 $ 0.060722 24 timer lav $ 0.061634 $ 0.061634 $ 0.061634 24 timer høy 24 timer lav $ 0.060722$ 0.060722 $ 0.060722 24 timer høy $ 0.061634$ 0.061634 $ 0.061634 All Time High $ 0.516719$ 0.516719 $ 0.516719 Laveste pris $ 0.00218821$ 0.00218821 $ 0.00218821 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -1.34% Prisendring (7D) -3.13% Prisendring (7D) -3.13%

Mossland (MOC) sanntidsprisen er $0.06078. I løpet av de siste 24 timene har MOC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.060722 og et toppnivå på $ 0.061634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOC er $ 0.516719, mens den rekordlave prisen er $ 0.00218821.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOC endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.34% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mossland (MOC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.35M$ 26.35M $ 26.35M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.39M$ 30.39M $ 30.39M Opplagsforsyning 433.49M 433.49M 433.49M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mossland er $ 26.35M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOC er 433.49M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.39M.