MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.
MOSS AI (MOSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MOSS AI (MOSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MOSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MOSS tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MOSSs tokenomics, kan du utforske MOSS tokenets livepris!
