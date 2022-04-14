MOSS AI (MOSS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MOSS AI (MOSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MOSS AI (MOSS) Informasjon MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Offisiell nettside: https://www.mossai.com/

MOSS AI (MOSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOSS AI (MOSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 327.60K $ 327.60K $ 327.60K Total forsyning: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M Sirkulerende forsyning: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.60K $ 327.60K $ 327.60K All-time high: $ 0.053413 $ 0.053413 $ 0.053413 All-Time Low: $ 0.00015323 $ 0.00015323 $ 0.00015323 Nåværende pris: $ 0.00036076 $ 0.00036076 $ 0.00036076 Lær mer om MOSS AI (MOSS) pris

MOSS AI (MOSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOSS AI (MOSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOSSs tokenomics, kan du utforske MOSS tokenets livepris!

MOSS prisforutsigelse Vil du vite hvor MOSS kan være på vei? Vår MOSS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

