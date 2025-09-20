MOSS AI (MOSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.053413$ 0.053413 $ 0.053413 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -3.32% Prisendring (1D) -6.80% Prisendring (7D) -8.48% Prisendring (7D) -8.48%

MOSS AI (MOSS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOSS er $ 0.053413, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOSS endret seg med -3.32% i løpet av den siste timen, -6.80% over 24 timer og -8.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOSS AI (MOSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 315.65K$ 315.65K $ 315.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 315.65K$ 315.65K $ 315.65K Opplagsforsyning 909.95M 909.95M 909.95M Total forsyning 909,949,990.16 909,949,990.16 909,949,990.16

Nåværende markedsverdi på MOSS AI er $ 315.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOSS er 909.95M, med en total tilgang på 909949990.16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 315.65K.