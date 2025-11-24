Mortgage Coin pris i dag

Sanntids Mortgage Coin (MORTGAGE) pris i dag er --, med en 4.17% endring de siste 24 timene. Nåværende MORTGAGE til USD konverteringssats er -- per MORTGAGE.

Mortgage Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,789.09, med en sirkulerende forsyning på 999.33M MORTGAGE. I løpet av de siste 24 timene MORTGAGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MORTGAGE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -12.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K Opplagsforsyning 999.33M 999.33M 999.33M Total forsyning 999,327,352.573417 999,327,352.573417 999,327,352.573417

