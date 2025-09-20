Dagens Morpho MAI livepris er 1.016 USD. Spor prisoppdateringer for MMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Morpho MAI livepris er 1.016 USD. Spor prisoppdateringer for MMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.016
+0.10%1D
Morpho MAI (MMAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:34:20 (UTC+8)

Morpho MAI (MMAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.014
24 timer lav
$ 1.017
24 timer høy

$ 1.014
$ 1.017
$ 1.036
$ 0.987454
-0.02%

+0.16%

+0.29%

+0.29%

Morpho MAI (MMAI) sanntidsprisen er $1.016. I løpet av de siste 24 timene har MMAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.014 og et toppnivå på $ 1.017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMAI er $ 1.036, mens den rekordlave prisen er $ 0.987454.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMAI endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpho MAI (MMAI) Markedsinformasjon

$ 147.27K
--
$ 147.27K
144.92K
144,924.0
Nåværende markedsverdi på Morpho MAI er $ 147.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMAI er 144.92K, med en total tilgang på 144924.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.27K.

Morpho MAI (MMAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Morpho MAI til USD ble $ +0.00163087.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Morpho MAI til USD ble $ +0.0079194152.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Morpho MAI til USD ble $ +0.0080002888.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Morpho MAI til USD ble $ +0.0038546408318076.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00163087+0.16%
30 dager$ +0.0079194152+0.78%
60 dager$ +0.0080002888+0.79%
90 dager$ +0.0038546408318076+0.38%

Hva er Morpho MAI (MMAI)

The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Morpho MAI (MMAI) Ressurs

Offisiell nettside

Morpho MAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Morpho MAI (MMAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Morpho MAI (MMAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Morpho MAI.

Sjekk Morpho MAIprisprognosen nå!

MMAI til lokale valutaer

Morpho MAI (MMAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Morpho MAI (MMAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MMAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Morpho MAI (MMAI)

Hvor mye er Morpho MAI (MMAI) verdt i dag?
Live MMAI prisen i USD er 1.016 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MMAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MMAI til USD er $ 1.016. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Morpho MAI?
Markedsverdien for MMAI er $ 147.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MMAI?
Den sirkulerende forsyningen av MMAI er 144.92K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMMAI ?
MMAI oppnådde en ATH-pris på 1.036 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MMAI?
MMAI så en ATL-pris på 0.987454 USD.
Hva er handelsvolumet til MMAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MMAI er -- USD.
Vil MMAI gå høyere i år?
MMAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MMAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
