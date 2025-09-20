Morpho MAI (MMAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24 timer lav $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24 timer høy 24 timer lav $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 24 timer høy $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 All Time High $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Laveste pris $ 0.987454$ 0.987454 $ 0.987454 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.16% Prisendring (7D) +0.29% Prisendring (7D) +0.29%

Morpho MAI (MMAI) sanntidsprisen er $1.016. I løpet av de siste 24 timene har MMAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.014 og et toppnivå på $ 1.017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMAI er $ 1.036, mens den rekordlave prisen er $ 0.987454.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMAI endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morpho MAI (MMAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 147.27K$ 147.27K $ 147.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 147.27K$ 147.27K $ 147.27K Opplagsforsyning 144.92K 144.92K 144.92K Total forsyning 144,924.0 144,924.0 144,924.0

Nåværende markedsverdi på Morpho MAI er $ 147.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMAI er 144.92K, med en total tilgang på 144924.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.27K.