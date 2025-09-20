MorpheusAI (MOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4.47 24 timer høy $ 4.59 All Time High $ 138.99 Laveste pris $ 3.5 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -1.93% Prisendring (7D) -16.60%

MorpheusAI (MOR) sanntidsprisen er $4.48. I løpet av de siste 24 timene har MOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.47 og et toppnivå på $ 4.59, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOR er $ 138.99, mens den rekordlave prisen er $ 3.5.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOR endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -1.93% over 24 timer og -16.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MorpheusAI (MOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.65M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.44M Opplagsforsyning 3.94M Total forsyning 7,695,312.592230062

Nåværende markedsverdi på MorpheusAI er $ 17.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOR er 3.94M, med en total tilgang på 7695312.592230062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.44M.