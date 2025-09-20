Morning Routine (ROUTINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01776415$ 0.01776415 $ 0.01776415 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.03% Prisendring (1D) -6.50% Prisendring (7D) -5.95% Prisendring (7D) -5.95%

Morning Routine (ROUTINE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ROUTINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROUTINE er $ 0.01776415, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROUTINE endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -6.50% over 24 timer og -5.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Morning Routine (ROUTINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 129.95K$ 129.95K $ 129.95K Opplagsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Total forsyning 999,851,668.0 999,851,668.0 999,851,668.0

Nåværende markedsverdi på Morning Routine er $ 129.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROUTINE er 999.85M, med en total tilgang på 999851668.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.95K.