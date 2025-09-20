More Passion (ENERGY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000165 24 timer lav $ 0.00001697 24 timer høy All Time High $ 0.00043723 Laveste pris $ 0.00001452 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.32% Prisendring (7D) -5.25%

More Passion (ENERGY) sanntidsprisen er $0.00001655. I løpet av de siste 24 timene har ENERGY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000165 og et toppnivå på $ 0.00001697, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENERGY er $ 0.00043723, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001452.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENERGY endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.32% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

More Passion (ENERGY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.56K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på More Passion er $ 16.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ENERGY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.56K.