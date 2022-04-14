MoonsDust (MOOND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MoonsDust (MOOND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MoonsDust (MOOND) Informasjon Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Offisiell nettside: https://www.moonsdust.com/ Kjøp MOOND nå!

MoonsDust (MOOND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoonsDust (MOOND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.87K $ 3.87K $ 3.87K Total forsyning: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Sirkulerende forsyning: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K All-time high: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 All-Time Low: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Nåværende pris: $ 0.00197064 $ 0.00197064 $ 0.00197064 Lær mer om MoonsDust (MOOND) pris

MoonsDust (MOOND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MoonsDust (MOOND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOOND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOOND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOONDs tokenomics, kan du utforske MOOND tokenets livepris!

