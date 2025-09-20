MoonsDust (MOOND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00214785 $ 0.00214785 $ 0.00214785 24 timer lav $ 0.00216774 $ 0.00216774 $ 0.00216774 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00214785$ 0.00214785 $ 0.00214785 24 timer høy $ 0.00216774$ 0.00216774 $ 0.00216774 All Time High $ 0.568842$ 0.568842 $ 0.568842 Laveste pris $ 0.00109452$ 0.00109452 $ 0.00109452 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -6.80% Prisendring (7D) -6.80%

MoonsDust (MOOND) sanntidsprisen er $0.00215056. I løpet av de siste 24 timene har MOOND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00214785 og et toppnivå på $ 0.00216774, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOOND er $ 0.568842, mens den rekordlave prisen er $ 0.00109452.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOOND endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -6.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoonsDust (MOOND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.24K$ 4.24K $ 4.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.10K$ 7.10K $ 7.10K Opplagsforsyning 1.97M 1.97M 1.97M Total forsyning 3,300,000.0 3,300,000.0 3,300,000.0

Nåværende markedsverdi på MoonsDust er $ 4.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOND er 1.97M, med en total tilgang på 3300000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.10K.