MoonPrime Games (LUNAR) Informasjon MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing. Offisiell nettside: https://moonprime.games/ Kjøp LUNAR nå!

MoonPrime Games (LUNAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoonPrime Games (LUNAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 502.39K $ 502.39K $ 502.39K Total forsyning: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M Sirkulerende forsyning: $ 899.55M $ 899.55M $ 899.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 502.39K $ 502.39K $ 502.39K All-time high: $ 0.00965546 $ 0.00965546 $ 0.00965546 All-Time Low: $ 0.00050715 $ 0.00050715 $ 0.00050715 Nåværende pris: $ 0.00055678 $ 0.00055678 $ 0.00055678 Lær mer om MoonPrime Games (LUNAR) pris

MoonPrime Games (LUNAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MoonPrime Games (LUNAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUNAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUNAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUNARs tokenomics, kan du utforske LUNAR tokenets livepris!

