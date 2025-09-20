Dagens MoonPrime Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LUNAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MoonPrime Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LUNAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LUNAR

LUNAR Prisinformasjon

LUNAR Offisiell nettside

LUNAR tokenomics

LUNAR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MoonPrime Games Logo

MoonPrime Games Pris (LUNAR)

Ikke oppført

1 LUNAR til USD livepris:

$0.00053695
$0.00053695$0.00053695
-0.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MoonPrime Games (LUNAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:53 (UTC+8)

MoonPrime Games (LUNAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00965546
$ 0.00965546$ 0.00965546

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.80%

+0.60%

+0.60%

MoonPrime Games (LUNAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LUNAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUNAR er $ 0.00965546, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUNAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og +0.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoonPrime Games (LUNAR) Markedsinformasjon

$ 483.02K
$ 483.02K$ 483.02K

--
----

$ 483.02K
$ 483.02K$ 483.02K

899.55M
899.55M 899.55M

899,551,572.0230347
899,551,572.0230347 899,551,572.0230347

Nåværende markedsverdi på MoonPrime Games er $ 483.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUNAR er 899.55M, med en total tilgang på 899551572.0230347. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 483.02K.

MoonPrime Games (LUNAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MoonPrime Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MoonPrime Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MoonPrime Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MoonPrime Games til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.80%
30 dager$ 0-14.96%
60 dager$ 0-25.53%
90 dager$ 0--

Hva er MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MoonPrime Games (LUNAR) Ressurs

Offisiell nettside

MoonPrime Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MoonPrime Games (LUNAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MoonPrime Games (LUNAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MoonPrime Games.

Sjekk MoonPrime Gamesprisprognosen nå!

LUNAR til lokale valutaer

MoonPrime Games (LUNAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MoonPrime Games (LUNAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MoonPrime Games (LUNAR)

Hvor mye er MoonPrime Games (LUNAR) verdt i dag?
Live LUNAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUNAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUNAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MoonPrime Games?
Markedsverdien for LUNAR er $ 483.02K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNAR?
Den sirkulerende forsyningen av LUNAR er 899.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNAR ?
LUNAR oppnådde en ATH-pris på 0.00965546 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNAR?
LUNAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LUNAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNAR er -- USD.
Vil LUNAR gå høyere i år?
LUNAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:14:53 (UTC+8)

MoonPrime Games (LUNAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.