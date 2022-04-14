Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moonland Metaverse Token (MTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moonland Metaverse Token (MTK) Informasjon Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Offisiell nettside: https://www.moonlandmeta.com Kjøp MTK nå!

Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moonland Metaverse Token (MTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.99K $ 1.99K $ 1.99K Total forsyning: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Sirkulerende forsyning: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.64K $ 21.64K $ 21.64K All-time high: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Moonland Metaverse Token (MTK) pris

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moonland Metaverse Token (MTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTKs tokenomics, kan du utforske MTK tokenets livepris!

MTK prisforutsigelse Vil du vite hvor MTK kan være på vei? Vår MTK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!