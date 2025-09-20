Moonland Metaverse Token (MTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00227936$ 0.00227936 $ 0.00227936 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Moonland Metaverse Token (MTK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTK er $ 0.00227936, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moonland Metaverse Token (MTK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Opplagsforsyning 58.33M 58.33M 58.33M Total forsyning 634,567,890.0 634,567,890.0 634,567,890.0

Nåværende markedsverdi på Moonland Metaverse Token er $ 1.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTK er 58.33M, med en total tilgang på 634567890.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.64K.