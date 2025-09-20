MoonLana (MOLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00691504$ 0.00691504 $ 0.00691504 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.27% Prisendring (7D) -0.27%

MoonLana (MOLA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOLA er $ 0.00691504, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoonLana (MOLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Opplagsforsyning 4.19B 4.19B 4.19B Total forsyning 4,199,465,102.0 4,199,465,102.0 4,199,465,102.0

Nåværende markedsverdi på MoonLana er $ 34.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOLA er 4.19B, med en total tilgang på 4199465102.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.73K.