Moongate Fun (MGTAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moongate Fun (MGTAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moongate Fun (MGTAI) Informasjon Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Offisiell nettside: https://www.moongate.fun/ Teknisk dokument: https://moongate-docs.gitbook.io/moongate Kjøp MGTAI nå!

Moongate Fun (MGTAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moongate Fun (MGTAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Total forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Sirkulerende forsyning: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Moongate Fun (MGTAI) pris

Moongate Fun (MGTAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moongate Fun (MGTAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MGTAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MGTAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MGTAIs tokenomics, kan du utforske MGTAI tokenets livepris!

