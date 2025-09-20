Moongate Fun (MGTAI) Prisinformasjon (USD)

Moongate Fun (MGTAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MGTAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MGTAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MGTAI endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +80.10% over 24 timer og +102.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moongate Fun (MGTAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Opplagsforsyning 4.80B 4.80B 4.80B Total forsyning 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713

Nåværende markedsverdi på Moongate Fun er $ 18.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MGTAI er 4.80B, med en total tilgang på 4795903432.957713. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.02K.