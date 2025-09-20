MoonDog AI (MDOGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01391801$ 0.01391801 $ 0.01391801 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -14.26% Prisendring (7D) +53.99% Prisendring (7D) +53.99%

MoonDog AI (MDOGAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MDOGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDOGAI er $ 0.01391801, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDOGAI endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -14.26% over 24 timer og +53.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoonDog AI (MDOGAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MoonDog AI er $ 28.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDOGAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.19K.